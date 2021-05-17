Депутат предложил ужесточить наказание за изготовление взрывчатки

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев предложил ужесточить наказание за незаконное изготовление взрывчатых устройств. Как сообщают «Известия», соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в ближайшее время.

Разработанный Шхагошевым документ предлагает внести поправки в статью Уголовного кодекса России и увеличить тюремные сроки за незаконное изготовление взрывчатых веществ, а также незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств.

Автор инициативы отметил, что сегодня наказание за это преступление в России недостаточно серьёзное.

«Например, во Франции это от 20 до 30 лет лишения свободы, а в США, если есть жертвы, - пожизненное заключение», - отметил Шхагошев и добавил, что его законопроект уже был одобрен партией и направлен на отзыв в правительство РФ.

В настоящее время срок лишения свободы по данной статье составляет от трёх до шести лет. Законопроект предлагает отправлять преступников за решётку на срок от шести до 11 лет. За те же деяния, совершенные по предварительному сговору группы лиц предлагается сажать в тюрьму на срок от восьми до 12 лет (в настоящее время от пяти до восьми лет). Если же преступление совершила организованная группа лиц, то им будет грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет (сейчас от восьми до 12 лет).

Ранее в Крыму был предотвращён теракт, сообщает RT. Сотрудники ФСБ задержали исламистов, которые планировали устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя.

