ФСБ задержала в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе

Причастного к подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге диверсанта задержали в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Калужской области

По данным ведомства, злоумышленник — 28-летний мужчина — причастен к подготовке совершения диверсий «в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности» России. Отмечается, что фигурант в начале года установил связь с неизвестными, находящимися на Украине.

«По заданию последних за денежное вознаграждение готовил поджоги релейных шкафов... на участке Транссибирской железнодорожной магистрали», – отметили в ФСБ.

Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

Ранее ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, планировавшей теракт на объекте Вооруженных сил РФ в Донецке, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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