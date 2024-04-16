ФСБ задержала в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе
Причастного к подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге диверсанта задержали в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник — 28-летний мужчина — причастен к подготовке совершения диверсий «в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности» России. Отмечается, что фигурант в начале года установил связь с неизвестными, находящимися на Украине.
«По заданию последних за денежное вознаграждение готовил поджоги релейных шкафов... на участке Транссибирской железнодорожной магистрали», – отметили в ФСБ.
Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.
Ранее ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, планировавшей теракт на объекте Вооруженных сил РФ в Донецке, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru