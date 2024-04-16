ФСБ задержала в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе

По данным ведомства, злоумышленник — 28-летний мужчина — причастен к подготовке совершения диверсий «в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности» России. Отмечается, что фигурант в начале года установил связь с неизвестными, находящимися на Украине.

«По заданию последних за денежное вознаграждение готовил поджоги релейных шкафов... на участке Транссибирской железнодорожной магистрали», – отметили в ФСБ.

Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

Ранее ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, планировавшей теракт на объекте Вооруженных сил РФ в Донецке, напоминает «Свободная пресса».

