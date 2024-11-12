Депутат Наумов предложил отменить шестидневку перед новогодними праздниками
Шестидневную рабочую неделю, предшествующую новогодним праздникам в 2024 году, следует отменить, с соответствующей инициативой выступил депутат Станислав Наумов. Парламентарий направил предложение заместителю председателя правительства Дмитрию Григоренко, сообщает Ura.ru.
«Прошу вас рассмотреть предложение предоставить регионам... возможность установить 28 декабря как выходной день, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце 2024 года», — говорится в обращении Наумова.
Как отметил депутат, такое решение создаст «дополнительный импульс» внутреннему семейному туризму.
Ранее стало известно, что в конце декабря россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30-е, напоминает РЕН ТВ.
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