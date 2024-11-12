Депутат Наумов предложил отменить шестидневку перед новогодними праздниками

Сергей Шойгу во второй раз с начала года провел встречу с главой МИД Китая Ван И

Президент России присвоил генерал-майору Павлу Клименко звание Героя РФ посмертно

МВД России обсуждает меры для защиты прав граждан в розыске автомобилей по линии Интерпола

В столице Абхазии продолжаются акции протеста оппозиции

Власти Приморского края хотят включить местный мёд в бортовое питание космонавтов