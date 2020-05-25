Депутат Мосгордумы: Столичные больницы увеличивают объем оказания плановой медпомощи
В столице наблюдается значительное увеличение объемов оказания плановой медицинской помощи. Соответствующее заявление сделала член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова, пишет Агентство городских новостей «Москва».
«Москва действительно постепенно начинает возвращаться к привычной жизни <…> значительно увеличиваются объемы оказания плановой медицинской помощи, которые ранее были ограниченными из-за коронавируса», - сказала Шарапова.
Депутат отметила, что к обычной работе начали возвращать ряд корпусов столичных больниц, которые ранее были приспособлены под прием пациентов, зараженных коронавирусом.
По словам Шараповой, те из москвичей, кто были направлены в больницы на плановые операции и обследования, но были вынуждены отложить лечение из-за пандемии, получат помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов. Она подчеркнула, что каждому пациенту при госпитализации проведут полный комплекс исследований на коронавирус, все анализы и обследования будут проводиться бесплатно.
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