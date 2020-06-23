Депутат Мосгордумы Шарапова поблагодарила своих коллег-медиков за совместную работу

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главврач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова стала кавалером ордена Пирогова. Она выразила благодарность коллективу больницы за самоотвержденный трудво время пандемии коронавируса.

«Для меня любая награда - это всегда огромная честь, а награда такого уровня - это еще и ответственность», - сказала она в интервью АГН Москва.

В то же время Шарапова отметила, что бой с коронавирусом еще не окончен и предстоит сделать немало в борьбе с пандемией.

«Я благодарю всех коллег за командную работу и самоотверженный труд, а руководство страны - за признание. Это общая победа и общая награда. Спасибо», - сказала Ольга Шарапова.

Отметим, что орден Пирогова был учрежден президентом России Владимиром Путиным 19 июня 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
ТЕГИ:КоронавирусВрачи
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