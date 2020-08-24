Депутат Мосгордумы Щитов рассказал о благотворительной акции «Собери ребенка в школу»

Ежегодная благотворительная акция «Собери ребёнка в школу» проходит в московском отделении партии «Единая Россия», сообщил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. С 17 по 28 августа в рамках акции идёт сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей на базе 12 пунктов в каждом административном округе столицы.

Щитов рассказал журналистам, что лично участвует в акции и собрал уже два полноценных школьных комплекта, постаравшись учесть все детали. Депутат собирает в школу и своих детей: одна из его дочерей 1 сентября идёт в первый класс, другая – в четвёртый.

Всю собранную в рамках акции помощь рассортируют и передадут детям из многодетных малообеспеченных и малоимущих семей.

