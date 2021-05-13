Депутат Мосгордумы Русецкая и эксперт ОНФ Буцкая рассказали о поступлении в вузы в 2021 году

Депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая и эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в ходе вебинара для абитуриентов и их родителей рассказали о новых правилах подачи документов в вузы, а также о распределении бюджетных мест.

Как отметила Русецкая, на место абитуриента при поступлении на конкурсной основе напрямую влияет число полученных им баллов. Депутат подчеркнула, что вузы сократили количество «волн» при поступлении. До прошлого года зачисление на бюджетные места проходило в несколько этапов: первыми зачисляли победителей предметных олимпиад и «квотников», далее абитуриенты из конкурсных списков заполняли до 80% мест, в заключительную «волну» зачисляли всех остальных.

Русецкая отметила, что количество бюджетных мест в российских учебных заведениях увеличивается. Так, для инженерно-технических специальностей предусмотрено более 250 тысяч бюджетных мест, педагогических — более 75 тысяч мест, будущим медикам доступны более 53 тысяч бюджетных мест, специалистам по современному сельскому хозяйству — более 40 тысяч.

Кроме того, парламентарий напомнила, что в этом году русский язык стал обязательным предметом для сдачи ЕГЭ. Экзамен по математике будут сдавать выпускники, которым он необходим для поступления в вузы.

«Отменена также и досрочная сдача единого государственного экзамена. Теперь все будут сдавать его в едином потоке с 31 мая по 2 июля. Дополнительные экзамены для тех, кто не смог сдать их по уважительным причинам в основном потоке — с 12 по 17 июля. Все остальные правила экзамена остались неизменны», — добавила депутат.

В свою очередь, Татьяна Буцкая выразила слова поддержки родителям выпускников. Общественный деятель отметила, что экзамены — это большой стресс.

«Я бы хотела успокоить и детей, и родителей. Главное, чтобы ребенок шел со спокойной душой на экзамен. Это самое важное», — считает Буцкая.

Кроме того, в ходе вебинара проректор по учебно-воспитательной работе Государственного института русского языка имени Пушкина Елена Колтакова рассказала о правилах подачи документов в вуз. Помимо традиционной очной формы, в этом году абитуриенты могут подать документы онлайн в дистанционных приемных комиссиях.

Также будущим студентам доступна подача документов с помощью федерального сервиса «Поступление в вуз онлайн», к которому подключено уже более 200 российских вузов. Портал автоматически будет загружать результаты ЕГЭ после авторизации абитуриента. На платформе можно выбрать до пяти вузов для поступления и до 10 направлений в каждом учебном заведении.

Колтакова подчеркнула, что на сервис «Поступление в вуз онлайн» можно загрузить индивидуальные достижения учащегося — итоги олимпиад, спортивных соревнований, сведения о волонтерской деятельности, за которые можно получить до 10 дополнительных баллов при поступлении.

Кроме того, проректор сообщила, что в этом году вступает в силу особый набор экзаменов для абитуриентов со средним профессиональным образованием. Вступительные испытания для этой категории будут определяться каждым вузом самостоятельно.

