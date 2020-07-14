Депутат Мосгордумы назвал срок сдачи многоэтажки на Кубинке

Многоквартирный дом в Можайском районе на улице Кубинка, 18, который строится по программе реновации, планируют сдать в третьем квартале 2020 года. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Дом на 99 квартир общей площадью 5941 кв. метров возведён на пустом участке, так что конфликтов с жителями ближайших домов не было, отметил он. Вокруг дома высажены кустарники и деревья.

По словам Герасимова, в квартирах сейчас идёт чистовая отделка, продолжаются пусконаладочные работы инженерных систем. В доме оборудуют подземный паркинг, во дворе обустроят спортивную и детскую площадки.

Дом оснастят противопожарной, охранной системами и камерами видеонаблюдения.

