Депутат Мосгордумы Козлов выразил уверенность в популярности электронного голосования в столице

Москвичи покажут высокую заинтересованность по голосованию относительно изменений Конституции РФ, и очень много будет тех, кто сделает это в электронном формате, заявил в беседе с АГН «Москва» глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

По мнению депутата, о вовлечённости горожан говорит тот факт, что на портале «Активный гражданин» зарегистрировано свыше 3 миллионов человек. Если люди хотят участвовать в решении городских вопросов, то не останутся в стороне от такого значимого события, как поправки в Конституцию, добавил Козлов.

Цифровые технологии и онлайн-формат уже вошли в повседневную жизнь. Так, мнение граждан учитывается в сфере благоустройства, реализации программы реновации, отмечают в Мосгордуме.

Козлов рассказал, что будет голосовать именно в электронном формате и для этого уже подал заявление через портал mos.ru. Для горожан доступен и традиционный вариант волеизъявления, но дистанционное голосование — это удобно и вместе с тем безопасно, говорит депутат. Козлов, в частности, напомнил, что уже был соответствующий опыт выборов в Мосгордуму, показавший, что электронное голосование зашифровано и защищено.

Записаться на онлайн-голосование можно на mos.ru и портале госуслуг до 14 часов 21 июня. Само голосование пройдёт с 25 июня по 1 июля.

