Депутат Мосгордумы Киселева привела статистику погибших поклонников бейсджампинга

Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева призвала провести круглый стол на тему бейсджампинга. Депутат считает, что летальность и травматичность этого увлечения требует особого внимания.

«Официальная статистика погибших поклонников бейсджампинга, без учета травм и инвалидностей, такова: за последние несколько лет зарегистрировано более 350 происшествий со смертельным исходом», - привела статистику Киселева.

Парламентарий добавила, что такие «самоубийственные прыжки» с городских небоскребов вряд ли можно назвать спортом, а сами экстремалы подают отрицательный пример подрастающему поколению.



Для решения данного вопроса, считает Киселева, нужно провести широкую общественную дискуссию для выработки необходимого правового регулирования. При этом в диалоге должны участвовать экстремалы, профессиональные спортсмены и жители города, передает АГН Москва

