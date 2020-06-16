Депутат Мосгордумы Киселева привела статистику погибших поклонников бейсджампинга
Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева призвала провести круглый стол на тему бейсджампинга. Депутат считает, что летальность и травматичность этого увлечения требует особого внимания.
«Официальная статистика погибших поклонников бейсджампинга, без учета травм и инвалидностей, такова: за последние несколько лет зарегистрировано более 350 происшествий со смертельным исходом», - привела статистику Киселева.
Парламентарий добавила, что такие «самоубийственные прыжки» с городских небоскребов вряд ли можно назвать спортом, а сами экстремалы подают отрицательный пример подрастающему поколению.
Для решения данного вопроса, считает Киселева, нужно провести широкую общественную дискуссию для выработки необходимого правового регулирования. При этом в диалоге должны участвовать экстремалы, профессиональные спортсмены и жители города, передает АГН Москва
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