Депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал о развитии букроссинга в столичных парках

Сезонные книжные сервисы открылись текущим летом сразу в 9 парках Москвы. Об этом сообщил «АиФ» депутат столичного городского парламента Игорь Бускин. Так, в «Музеоне» действует летняя читальня библиотеки имени Некрасова, там представлено до тысячи книг. Функционирует она по электронному читательскому билету, который действителен для всех районных библиотек мегаполиса.

Кроме того, обменяться изданиями горожане отныне могут в Воронцовском, Бабушкинском и Перовском парках, а также в Терлецкой дубраве, у Джамгаровского пруда, в сквере по Олонецкому проезду, в Филях и ландшафтном парке «Митино».

Такого рода точки появляются в городе уже не первый год. Выяснилось, что такие сервисы имеют определённый спрос. Однако для того, чтобы буккроссинг был и впредь интересен для людей, эти точки необходимо поддерживать в надлежащем порядке, отслеживать книжный ассортимент, представленный там, отметил Бускин.

По его словам, в целом можно сказать, что секции буккроссинга, это не склад никому не нужной бумажной продукции, а полноценные народные библиотеки. Так, сервис Бабушкинского парка обосновался в шахматном павильоне и получил, таким образом, удобный читальный зал.

