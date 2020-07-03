Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал об обращениях граждан о защите трудовых прав
Жители Москвы пожаловались депутату Мосгордумы, председателю комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгению Герасимову на нарушение своих прав при переводе на дистанционную работу. Они обратились к депутату в рамках недели дистанционного приёма по вопросам, связанным с трудовыми правами.
По словам Герасимова, один из жителей Басманного района столицы рассказал ему, что при переводе на удалённую работу ему вдвое сократили зарплату.
«Перевод на удаленную работу по нормам трудового законодательства не предполагает автоматического уменьшения зарплаты, только по обоюдному соглашению сторон с оформлением допсоглашения к трудовому договору», - отметил по этому поводу депутат Мосгордумы.
Герасимов добавил, что готов поддержать обращения заявителей в трудовую инспекцию, если те об этом попросят.
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