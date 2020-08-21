Депутат Мосгордумы Бускин: Бесплатные спортплощадки позволяют москвичам держать себя в форме
Повсеместное распространение бесплатных спортивных площадок позволяет жителям столицы держать себя в физической форме. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Он подчеркнул, что заниматься спортом на специальных площадках сейчас можно практически в любом парке или сквере.
Кроме того, парламентарий отметил, что Москва продолжает развивать парковую инфраструктуру, необходимую для полноценной жизни в мегаполисе.
«Речь не только о рекреационном, но и о спортивно-оздоровительном потенциале зеленых зон и мест отдыха. Так, недавно в ряде московских парков открылись комфортабельные воркаут-зоны для тренировок – они оснащены брусьями, турниками и многими другими тренажерами. Таких площадок по всему городу сейчас почти 100. Они есть в «Сокольниках» и «Музеоне», в Бабушкинском, Таганском и Лианозовском парках», - отметил депутат.
Однако, несмотря на это, наиболее востребованной функцией парков и зеленых зон Москвы остается рекреационная.
А ранее сообщалось, что режим самоизоляции, введенный ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, оказал благотворное влияние на экологическую ситуацию в парках и на зеленых территориях Москвы. Об этом заявил депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Он подчеркнул, что самоизоляция пришлась на момент пробуждения природы от зимней спячки – а это положительно сказалось на экологической ситуации в Москве в общем и на зеленых территориях в частности.
По словам парламентария, в регионе появилось много животных и птиц, которых раньше не видели в парках Москвы. Также Бускин добавил, что сэкономленные средства, которые были скоплены парками за зиму, пошли на восстановление зеленых насаждений и подкормку животных.
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