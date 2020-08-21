Депутат Мосгордумы Бускин: Бесплатные спортплощадки позволяют москвичам держать себя в форме

Повсеместное распространение бесплатных спортивных площадок позволяет жителям столицы держать себя в физической форме. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Он подчеркнул, что заниматься спортом на специальных площадках сейчас можно практически в любом парке или сквере.

Кроме того, парламентарий отметил, что Москва продолжает развивать парковую инфраструктуру, необходимую для полноценной жизни в мегаполисе.

«Речь не только о рекреационном, но и о спортивно-оздоровительном потенциале зеленых зон и мест отдыха. Так, недавно в ряде московских парков открылись комфортабельные воркаут-зоны для тренировок – они оснащены брусьями, турниками и многими другими тренажерами. Таких площадок по всему городу сейчас почти 100. Они есть в «Сокольниках» и «Музеоне», в Бабушкинском, Таганском и Лианозовском парках», - отметил депутат.

Однако, несмотря на это, наиболее востребованной функцией парков и зеленых зон Москвы остается рекреационная.