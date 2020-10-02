Депутат Мосгордума Мария Киселева отметила преимущества персонализации «Тройки»

Персонализация карты «Тройка» позволит восстановить ее в случае потери с тем же балансом средств. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Мария Киселева. Она уточнила, что проездной в столице сделают персонализированным к концу текущего года.

По словам Киселёвой, в дальнейшем «Тройку» горожане смогут использовать в качестве дополнительного документа. Уже сегодня посредством этой карты можно оплачивать услуги, с неё можно покупать билеты в зоопарк, городские музеи.

Кроме того, карта позволят накапливать бонусы в рамках программы лояльности «Город». Для этого необходимо зарегистрировать «Тройку» на сайте или в мобильном приложении. За каждое пополнение более 250 рублей начисляется бонус 3%, а за покупки в магазинах – 30-50% от суммы покупки. Полученные бонусы можно обменивать на скидки у партнеров или пополнять ими карту.

Сейчас идёт этап тестирования личного кабинета для персонализации «Тройки», в эксперименте принимают участие 14 тысяч человек. В столичном департаменте транспорта не исключают, что в будущем эта карта может стать вообще виртуальной.

