Депутат МГД: В столице развивается электронный формат сделок по купле-продаже недвижимости

Более 400 электронных сделок с недвижимостью зарегистрировано за первые шесть месяцев 2020 года в Москве. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

«В столице утверждается и развивается новый формат сделок по купле-продаже недвижимости - электронный. За I полугодие текущего года было заключено свыше 400 таких договоров на общую сумму порядка 2,7 млрд руб. Об оформившемся тренде свидетельствует тот факт, что за аналогичный период прошлого года подобных сделок было вдвое меньше», - рассказал он.

По словам депутата, популярность цифрового документооборота в какой-то мере связана с пандемией, «но по сути она лишь «подсветила» и, так скажем, разогнала тенденции, наметившиеся значительно ранее».

«Понятно, что электронные сделки с недвижимостью - та сфера, где должна быть гарантирована наивысшая степень безопасности от несанкционированных вторжений. Сегодня протоколы обработки данных и электронные реестры защищены «по высшему разряду» - и в Москве, и в России в целом. Этим непосредственно ведают спецслужбы, которые в частности отвечали за безопасность персональных и прочих данных во время голосования по поправкам в Конституции РФ. Надежность информационных баз, контроль над процессами были обеспечены абсолютные. Что касается цифровой купли-продажи недвижимости, то тут применяются те же самые секретные алгоритмы высшей стойкости ко взломам», - поделился своим мнением Орлов.

