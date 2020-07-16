Депутат МГД Титов: Изменения в Трудовой кодекс позволят закрыть «слепые пятна» в дистанционной работе
Изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации дадут возможность закрыть «слепые пятна» при дистанционной онлайн работе. Об этом АГН «Москва» заявил член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов. Он пояснил, что до этого работодатель не мог оформит сотрудников с условием частичной удаленной занятости.
Поправки в Кодекс водят понятия об удаленной, дистанционной, временной и комбинированной формах работы. По словам Титова, эти важные новшества обусловлены требованиями нынешнего времени. Они позволят бизнесу функционировать прозрачно, в соответствии с законодательством, более эффективно планировать свою деятельность. Одновременно работники получат защиту своих прав.
До сих пор, по словам депутата, в отсутствии законного механизма учета рабочего времени многие перерабатывали, не имея права на оплату сверхурочных часов. «Серым пятном» также оставался фриланс в России. Множество людей оставались без защиты, были по сути пораженными в правах. Пандемия коронавируса обострила эти проблемы.
Как отметил Андрей Титов, во многих странах работа с распределенной командой в сфере высоких технологий, когда сотрудники не находятся в одном помещении, а выполняют свои задачи дома, стало уже обычным и нормальным явлением. Кроме того, поправки в Кодекс дадут возможность работникам с легкими симптомами ОРВИ официально несколько дней поработать дистанционно, не беря больничный, чтобы не заражать коллег.
Ранее Московская городская дума поддержала внесенный в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе возможности дистанционной работы.
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