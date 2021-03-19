Депутат МГД Святенко: Пожилые москвичи узнают, как обезопасить себя от киберпреступников

Представитель Московской городской думы в верхней палате парламента, координатор партпроекта «Старшее поколение» в столице, сенатор Инна Святенко заявила, что партия «Единая Россия» проведёт обучающие семинары для пожилых москвичей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По её словам, в рамках цикла семинаров, который стартует в апреле, активисты партии «Единая Россия» расскажут, как обезопасить себя от киберпреступников.

«Слушателям расскажут, какие возможности современных цифровых платформ будут полезны гражданам пожилого возраста. Участников ждёт неформальное общение с интересными спикерами», - сказала Инна Святенко.

Сенатор отметила, что «Единая Россия» регулярно проводит для граждан старшего возраста онлайн-приемы и консультации по различным вопросам - от бытовых до интернет-безопасности.

Заместитель председателя Совета Федерации, координатор партпроекта «Старшее поколение» Галина Карелова, в свою очередь, добавила, что подобные тематические вебинары проводятся по всей России. По её словам, на них пожилых граждан обучают навыкам использования современных информационных ресурсов, компьютеров, планшетов и смартфонов.

