Депутат МГД Святенко: Пожилые москвичи узнают, как обезопасить себя от киберпреступников
Представитель Московской городской думы в верхней палате парламента, координатор партпроекта «Старшее поколение» в столице, сенатор Инна Святенко заявила, что партия «Единая Россия» проведёт обучающие семинары для пожилых москвичей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По её словам, в рамках цикла семинаров, который стартует в апреле, активисты партии «Единая Россия» расскажут, как обезопасить себя от киберпреступников.
«Слушателям расскажут, какие возможности современных цифровых платформ будут полезны гражданам пожилого возраста. Участников ждёт неформальное общение с интересными спикерами», - сказала Инна Святенко.
Сенатор отметила, что «Единая Россия» регулярно проводит для граждан старшего возраста онлайн-приемы и консультации по различным вопросам - от бытовых до интернет-безопасности.
Заместитель председателя Совета Федерации, координатор партпроекта «Старшее поколение» Галина Карелова, в свою очередь, добавила, что подобные тематические вебинары проводятся по всей России. По её словам, на них пожилых граждан обучают навыкам использования современных информационных ресурсов, компьютеров, планшетов и смартфонов.
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