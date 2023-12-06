Депутат МГД: Соцподдержка семей участников СВО повышает качество их жизни
Меры социальной поддержки семей и детей участников специальной военной операции дают возможность улучшить качество их жизни. Такую оценку дал депутат Московской городской думы Александр Козлов.
По словам народного избранника, учитываются обстоятельства жизни родителей ушедших на СВО граждан, детей, жён мобилизованных, контрактников и добровольцев. Козлов перечислил основные меры поддержки их родственников.
«Речь, в частности, идёт о льготах на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, капремонта. Детям вне очереди предоставляются места в детских садах, школах, для них обеспечены бесплатные занятия в секциях и кружках. Для жён участников СВО предусмотрены льготы по работе. В случае необходимости женщины могут выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком, также им доступно повышение квалификации, сопровождение в устройстве на работу», - уточнил депутат.
Единый центр поддержки семей участников СВО, действующий в российской столице, позволяет оперативно организовывать работу в данном направлении. Участники программы поддержки избавлены от дополнительных визитов в другие учреждения.
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