Депутат МГД Шарапова: За рубежом высоко оценивают работу московского Центра телемедицины

Центр телемедицины в Москве даёт возможность эффективно контролировать пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. На это обратила внимание депутат Мосгордумы, главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова. Она назвала этот Центр одним из главных достижений столичной медицины в лечении COVID-19.

По словам Шараповой, медики получили важный, интересный опыт, поскольку работали там фактически с самого начала пандемии. Каждый раз приходилось подбирать индивидуальный подход к пациенту. Необходимо принять решение, может ли он оставаться на амбулаторном режиме или требуется экстренная госпитализация.

Ольга Шарапова подчеркнула, что зарубежные коллеги высоко оценивают работу Центра телемедицины. Посетивший недавно Москву директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге признал, что в Европе ничего подобного пока нет. Теперь на Центр легла ещё одна важная задача - он отслеживает состояние здоровья горожан, которые привились от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований вакцины.

Центр телемедицины функционирует круглосуточно, врачи работают два дня через два по 12 часов, для общения используется аудио- и видеосвязь.

