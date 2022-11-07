Депутат МГД Щитов: Интерактивный музей на Красной площади позволяет ощутить атмосферу 1941 года

Интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, позволяет прочувствовать атмосферу того времени, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

По его словам, такие экспозиции позволяют воспитывать молодое поколение – молодые люди могут прийти, посмотреть кинохронику, послушать воспоминания московских ополченцев, которые в то время защищали столицу.

Он также отметил, что многие пришли в музей с детьми, чтобы посмотреть, как все было 81 год назад, прочувствовать ту атмосферу.

Интерактивный музей на Красной площади работает с 5 по 7 ноября.

