Депутат МГД Щитов: Интерактивный музей на Красной площади позволяет ощутить атмосферу 1941 года
Интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, позволяет прочувствовать атмосферу того времени, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
По его словам, такие экспозиции позволяют воспитывать молодое поколение – молодые люди могут прийти, посмотреть кинохронику, послушать воспоминания московских ополченцев, которые в то время защищали столицу.
Он также отметил, что многие пришли в музей с детьми, чтобы посмотреть, как все было 81 год назад, прочувствовать ту атмосферу.
Интерактивный музей на Красной площади работает с 5 по 7 ноября.
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