Депутат МГД Самышина рассказала о возвращении поликлиник к штатному режиму работы

Городские поликлиники, на базе которых во время вспышки COVID-19 были развёрнуты амбулаторные диагностические КТ-центры, постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Сегодня работу в обычном формате возобновила городская поликлиника №3, сообщила АГН «Москва» её главный врач, депутат Московской городской думы Елена Самышина.

Перед возвращением к прежнему режиму в поликлинике провели дезинфекцию, всех медиков протестировали. Пока в медучреждении сохраняется ряд самых важных, принципиальных ограничений, отметила Самышина: пациентам на входе измеряют температуру, сохраняется требование носить маски и перчатки.

«Часть мер, конечно, уже сняты, такие серьезные, самые строгие, но тем не менее, мы еще пока не расслабляемся», - говорит главврач.

По словам Самышиной, в апреле поликлиника принимала по 90-100 пациентов ежедневно. В конце прошлой недели КТ-центр на базе медучреждения принимал уже только единичных пациентов с подтверждённой коронависной инфекцией.

