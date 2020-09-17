Депутат МГД рассказала, почему необходимо вакцинироваться от гриппа

В этом году в России на фоне продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19 будут циркулировать три штамма гриппа. Медики пока не готовы прогнозировать, чем чревато одновременное заражение этими инфекциями, но в отсутствие доступа к вакцине от коронавируса призывают обезопасить себя прививкой от гриппа, заявила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

«Известно, что у этих двух болезней одна мишень - лёгкие и сердечно-сосудистая система», - напомнила она в беседе с АГН «Москва».

Все три штамма гриппа входят в препарат, вакцинация которым стартовала в Москве в сентябре. По словам Картавцевой, вакцинация от гриппа пользуется спросом: за две недели её прошли 800 тысяч москвичей. Это свидетельствует о сознательном отношении людей к своему здоровью и риску заразить окружающих, отметила депутат.

В столице развёрнуто 450 прививочных пунктов, большинство из них – в поликлиниках. Прививку от гриппа можно сделать и около некоторых станций метро и МЦК, где организованы мобильные точки. Подробная карта опубликована на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

