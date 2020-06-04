Депутат МГД рассказал как не стать жертвой активизировавшихся во время пандемии мошенников

Пандемия коронавируса и переход значительной части жизни россиян в онлайн привел к активизации деятельности недобросовестных бизнесменов и откровенных мошенников.



Как отметил депутат Мосгордумы Александр Семенников, не попасаться на уловки интернет-жуликов достаточно сложно: схемы пусть и простые, но подготовленные с учетом социальной инженерии.



В беседе с журналистами парламентарий привел одну из таких схем — так называемые интернет-магазины однодневки, где товары предлагаются по ценам гораздо ниже рыночных.



«Выбирайте защищенные варианты сделки, лучше всего – с оплатой в момент получения», - подчеркнул Семенников.



Также широкое распространение получила продажа «чудодейственных амулетов и оберегов от коронавируса и ресурсы, предлагающие вложить деньги под обещание быстрого обогащения.



Еще одна получившая распространение схема — фальшивые сайты, выдающие себя за официальные государственные ресурсы. Там жертвам предлагают «компенсации от государства», однако для получения денег требуют заплатить «госпошлину».



«Хочу напомнить: государство никогда не требует для получения каких-либо компенсаций и выплат оплачивать какие-либо пошлины», - предупредил депутат.

