Депутат МГД рассказал как не стать жертвой активизировавшихся во время пандемии мошенников
Пандемия коронавируса и переход значительной части жизни россиян в онлайн привел к активизации деятельности недобросовестных бизнесменов и откровенных мошенников.
Как отметил депутат Мосгордумы Александр Семенников, не попасаться на уловки интернет-жуликов достаточно сложно: схемы пусть и простые, но подготовленные с учетом социальной инженерии.
В беседе с журналистами парламентарий привел одну из таких схем — так называемые интернет-магазины однодневки, где товары предлагаются по ценам гораздо ниже рыночных.
«Выбирайте защищенные варианты сделки, лучше всего – с оплатой в момент получения», - подчеркнул Семенников.
Также широкое распространение получила продажа «чудодейственных амулетов и оберегов от коронавируса и ресурсы, предлагающие вложить деньги под обещание быстрого обогащения.
Еще одна получившая распространение схема — фальшивые сайты, выдающие себя за официальные государственные ресурсы. Там жертвам предлагают «компенсации от государства», однако для получения денег требуют заплатить «госпошлину».
«Хочу напомнить: государство никогда не требует для получения каких-либо компенсаций и выплат оплачивать какие-либо пошлины», - предупредил депутат.
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