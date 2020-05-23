Депутат МГД отметила достаточность принятых для возобновления работы МФЦ мер

С 25 мая, в связи с улучшением эпидимической ситуации в Москве, которое позволит постепенно смягчить ограничения, возобновляют свою работу ряд многофункциональных центров (МФЦ). Об этом в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва» заявила член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Ольга Мельникова.

«Эпидемическая ситуация в Москве постепенно улучшается. Количество выздоровевших от коронавируса увеличивается, а количество заболевших - снижается, судя по статистике. Ситуация позволяет с 25 мая смягчить действующие ограничения. Это пока только первые шаги, до окончания эпидемии еще очень далеко, но потихоньку Москва вернется к нормальной жизни»,- сказала Ольга Мельникова.

Парламентарий напомнила, что жители Москвы смогут оформить водительское удостоверение, российские и заграничные паспорта, а также встать на регистрационный учет. Кроме того, уточнила Ольга Мельникова, в 17 центрах города будут оформлять документы по кадастровому учету и регистрацию прав по заявлению от индивидуальных предпринимателей. Записаться можно будет в личном кабинете на портале mos.ru.

По словам Ольги Мельниковой, при открытии центров удастся избежать скопления людей.

«Скопления людей в МФЦ, я думаю, не будет. Сотрудники и посетители центров будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Всем сотрудникам МФЦ ежедневно будут измерять температуру перед началом приема заявителей. Все необходимые меры, я думаю, будут предприняты»,- отметила Ольга Мельникова, напомнив москвичам о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Депутат Мосгордумы также обратилась к наиболее уязвимой категории граждан с просьбой соблюдать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

«Я бы хотела еще все-таки обратиться ко всем мамам, папам, бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прадедушкам. Конечно, мы все прекрасно понимаем - как уже все устали, как соскучились по детям, внукам, кто-то по правнукам. Мне бы хотелось, чтобы они все-таки еще немножечко потерпели. Коронавирус остается таким же опасным, а для них это действительно опасность - смертельная. Уже начинаются послабления в данной ситуации. Я думаю, что уже скоро все будет хорошо»,- заключила Ольга Мельникова.



