Депутат МГД: Высокотехнологичные дисциплины – одна из сильных сторон образования столицы

Российская столица сумела в «лихие 90-е» не только не потерять уникальную ремесленную и инженерную школу, но основательно укрепила систему подготовки квалифицированных кадров. С такой оценкой выступил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, комментируя развитие в мегаполисе сети учебных заведений среднего профессионального образования.

Как отметил депутат, она берёт своё начало еще в советские времена всеобщей индустриализации. Москва, по словам Орлова, сильна традициями профессиональной подготовки, много столетий подряд столица РФ считалась крупнейшим ремесленным, а затем и промышленным центром.

Глава комиссии упомянул мнение ряда экспертов, которые считают, что Россия в плане профподоготовки в целом идёт по прогрессивному пути, формируя новое поколение людей, преображающих реальность. По словам Орлова, в Москве, усилиями 18-20-летних ребят идут в рост перспективные технологические стартапы, талантливые разработчики сами становятся основателями целых технологий и даже отраслей.

Достижения московской молодёжи подтверждают и оценки, которые столица РФ получает, участвуя последние года в движении WorldSkills International, отметил депутат. Это, по его словам, поднимает престиж рабочих профессий и навыков в общественном сознании.

