Депутат МГД Орлов: Речная маршрутная система Москвы будет самой насыщенной в Европе

Речная маршрутная система российской столицы станет самой интенсивной среди всех городов Европы. О её перспективах председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов рассказал АГН «Москва».

Полноценная речная маршрутная система должна заработать в полной мере к 2022 году. По Москве-реке будут ходить речные автобусы с возможностью оплаты проезда картой «Тройка». На основной речной артерии, а также на каналах появятся современные пристани, удобные для пассажиров. С них можно будет легко пересаживаться на другие виды транспорта, отметил Орлов.

Народный избранник напомнил, что в 1990-е годы регулярные речные пассажирские перевозки в Москве сошли практически на нет. Не осталось даже знаменитых «Ракет» на подводных крыльях. По реке продолжают курсировать лишь прогулочные суда.

По оценке глава комиссии Мосгордумы, всё поменялось относительно недавно, когда на берегу реки вместо запущенных промзон стали появляться новые жилые районы, технопарки, бизнес-центры и новаторские арт-кварталы. Степан Орлов уверен, что речные автобусы станут популярными как среди туристов, так и среди москвичей.

