Депутат МГД Орлов отметил особенности туристической привлекательности Москвы

Власти Москвы считают туристическую инфраструктуру «настоящим локомотивом для экономики» столицы, которая ежегодно принимает свыше 20 миллионов туристов из регионов и «колоссальный зарубежный поток». Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

Самые популярные точки притяжения – Кремль, музеи, выставочные и усадебно-парковые комплексы, отметил он. Город с его гостиницами и заведениями общепита, множеством бесплатных мероприятий на площадях и бульварах продолжит привлекать региональных туристов, сказал Орлов.

По его словам, пока упор делается именно на гостей из регионов, но после разрешения ситуации с коронавирусом Москва полностью реализует свои возможности и в плане международного туризма. Иностранцев привлекают не только исторические объекты, но и современные решения.

«Мы можем вести речь о настоящем прорыве в качестве жизни города, который уверенно встал в ряд «городов будущего», внедрив самые смелые технологии XXI века, сделав их частью повседневной реальности», - уверен депутат Мосгордумы.

