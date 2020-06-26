Депутат МГД Ольга Шарапова отметила гибкость столичной системы социальной защиты
В Мосгордуме оценили решение властей компенсировать стоимость проездных билетов к местам санаторно-курортного лечения. По словам главврача ГКБ имени Виноградова, члена комиссии МГД по здравоохранению Ольги Шараповой, это не только показатель внимания к нуждам льготников, но и показатель гибкости системы соцзащиты.
Из-за масштабных карантинных ограничений у многих хронических больных, которым необходимы регулярные периоды санаторной реабилитации, сорвались поездки. Им компенсируют до 13 тысяч рублей на проезд — на каждого льготника или сопровождающее лицо, уточнила Шарапова.
Оформить получение компенсации можно в центрах госуслуг «Мои документы», предоставив заявление на оплату стоимости проезда междугородным транспортом к месту лечения и обратно, документ о постоянном проживании в Москве, а также билеты или посадочные талоны на проезд к месту лечения и обратно.
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