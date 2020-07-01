Депутат МГД Ольга Мельникова: Голосование в Москве проходит демократично и без нарушений

Парламентарий напомнила, что за законностью голосования следят наблюдатели от разных политических партий и общественных объединений.

«Кроме того, 21 тысяча наблюдателей от разных политических сил и общественных организаций следит за процессом, чтобы не было никаких нарушений. Работают камеры видеонаблюдения на участках. И это все добавляет уверенности в прозрачности и честности плебисцита. Всё проходит легитимно», - отметила депутат.

Ольга Мельникова отметила высокую явку москвичей. Также она заявила, что опыт Москвы в организации и проведении дистанционном голосования могут использовать другие регионы России.

«Считаю, что эксперимент доказал свое право на существование и другие регионы могут равняться на столицу и перенимать её опыт в следующих избирательных циклах. Сколько таких случаев, когда во время выборов мама не может пойти голосовать на участок из-за болезни детей?! Или вся семья уехала в отпуск и не смогла отдать свой голос. Получается, мнение этой семьи не учитывается. А теперь они могут озвучить свою гражданскую позицию при любых жизненных обстоятельствах», - убеждена парламентарий.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

