Депутат МГД Ольга Мельникова: Голосование в Москве проходит демократично и без нарушений
Директор ГБУ города Москвы «Территориальный центр социального обслуживания «Коломенское», депутат Мосгордумы Ольга Мельникова дала оценку проходящему общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции. В интервью журналистам «АиФ» она заявила, что в Москве кампания проходит демократично и прозрачно.
«Я считаю, что голосование в Москве проходит демократично и без нарушений. Люди у нас голосуют как на участках, так и дистанционно. Впервые можно уехать на дачу или быть в командировке, и всё равно выполнить свой гражданский долг. Это очень удобно. Я считаю, что город подошел к этому дню готовым и морально, и технически. А электронное голосование показало свою надёжность и защищенность», - сказала Ольга Мельникова.
Парламентарий напомнила, что за законностью голосования следят наблюдатели от разных политических партий и общественных объединений.
«Кроме того, 21 тысяча наблюдателей от разных политических сил и общественных организаций следит за процессом, чтобы не было никаких нарушений. Работают камеры видеонаблюдения на участках. И это все добавляет уверенности в прозрачности и честности плебисцита. Всё проходит легитимно», - отметила депутат.
Ольга Мельникова отметила высокую явку москвичей. Также она заявила, что опыт Москвы в организации и проведении дистанционном голосования могут использовать другие регионы России.
«Считаю, что эксперимент доказал свое право на существование и другие регионы могут равняться на столицу и перенимать её опыт в следующих избирательных циклах. Сколько таких случаев, когда во время выборов мама не может пойти голосовать на участок из-за болезни детей?! Или вся семья уехала в отпуск и не смогла отдать свой голос. Получается, мнение этой семьи не учитывается. А теперь они могут озвучить свою гражданскую позицию при любых жизненных обстоятельствах», - убеждена парламентарий.
Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.
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