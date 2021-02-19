Депутат МГД Николаева: Первый онлайн-вебинар по проблеме шума вызвал большой отклик у горожан

Проблему соблюдения тишины в многоквартирных домах обсудили жители юго-восточного административного округа российской столицы. Именно такую тему они выбрали для онлайн-вебинара, который организовала глава комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

Мероприятие было проведено в рамках «Школы ЖКХ». По оценке депутата, встреча была очень продуктивной, к сожалению, проблема шума остаётся актуальной для большинства горожан. В основном в вебинаре приняли участие жители районов Кузьминки и Люблино. Они успели задать более 40 вопросов.

Как напомнила Елена Николаева, согласно федеральному законодательству, уровень шума в квартире не должен превышать 55 децибел с 7 утра до 23 вечера и 45 децибел с 23 ночи до 7 утра. В законодательстве столицы есть свои уточнения – нельзя шуметь с 23:00 до 07:00. Ремонтные работы можно проводить с 9 до 13 утра и с 15 до 19 вечера в будни.

Депутат пояснила, что, если в шуме виновато инженерное оборудование или вентиляция, а также торговые точки или кафе, нужно обращаться в управление Роспотребнадзора. Если же речь идёт о громкой музыке, грохоте строительного оборудования или шумных разборках у соседей, стоит попросить о помощи участкового полицейского. Кроем того, надо измерить уровень шума, чтобы подтвердить, что он превышает допустимый.

Пожаловаться на шум от ночных работ на стройке можно в единую справочную службу Мэрии Москвы: 8 (495) 777-77-77.

