Депутат МГД Наталия Метлина указала на необходимость усиления безопасности на дорогах

Необходимо в экстренном порядке принимать меры, которые позволят снизить число жертв в ситуациях, аналогичных той, когда актёр Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» заявила депутат Мосгордумы Наталия Метлина.

По её словам, подобных случаев становится слишком много, и игнорировать их нельзя. Нужно не только быть абсолютно нетерпимыми к пьяным за рулём, но и заниматься организацией безопасности дорожного движения, считает депутат.

Ранее Центр организации дорожного движения поддержал идею разделения потоков на Садовом кольце, где произошло резонансное смертельное ДТП. В ЦОДД рассчитывают подключить к обсуждению вопроса Мосгордуму и ГИБДД.

Метлина отметила, что есть разные предложения: от установки тросовых заграждений до урезания количества полос движения.

«Но прежде всего, нам нужна ревизия таких опасных мест, чтобы завтра не оказалось, что на Садовом разделитель поставили, а на другой улице забыли, и там очередной алкоголик убил случайных прохожих», - сказала она. Вопросы эстетики вторичны, когда речь идёт и спасении жизней, и начинать дискуссию с привлечением активистов и экспертов нужно как можно раньше, подчеркнула Метлина.

