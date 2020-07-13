Депутат МГД: Москва успешно расширяет возможности для трудоустройства инвалидов

Депутат Московской городской думы от партии «Единая Россия» Ольга Мельникова выразила уверенность, что столица успешно расширяет возможности для трудоустройства инвалидов. Это, по её словам, подтверждает, в частности, оборудование Центром организации дорожного движения двух автомобилей для работы маломобильных категорий граждан.

Как заявила Мельникова АГН «Москва», всё это укладывается в общую программу создания доступной городской среды для всех жителей. Она также считает верным, что перемены начинаются именно с транспортной отрасли. Важно, в частности, дать понять работодателям, что горожане с ограничениями по здоровью вполне могут трудиться на равных с другими работниками.

По оценке депутата, это - стратегически важная задача. С помощью такого подхода не просто решается задача снижения безработицы для отдельных категорий москвичей, но и формируется задел для всех тех, кому требуется особый подход.

Ольга Мельникова также напомнила, что в этом году в нашей стране стартует пятилетний эксперимент по квотированию рабочих мест для инвалидов. Все предприятия численностью от 100 человек обязано выделить от 2 до 4% рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями.

