Депутат МГД Метлина готовит законопроект о запрете продажи долей в квартирах посемейного проживания

Лазейка в российском законодательстве о продаже долей в квартирах на сторону приводит к катастрофам, и от появления «профессиональных соседей» не застрахован никто, заявила член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина. Депутат рассказала, что готовит законопроект о запрете продавать доли в квартирах посемейного проживания, передаёт АГН «Москва».

По словам Метлиной, у большинства россиян есть доля в квартире, доставшаяся при приватизации, при получении наследства или при покупке жилья или при разводе. В итоге возникают конфликты при смерти одного из собственников или при разводе, отмечает она. Ситуацией пользуются рейдеры, которые подселяются в такие квартиры.

Как говорит Метлина, только за последние месяцы она получила более 300 сообщений от жертв рейдеров.

Депутат выступает за внесение поправок в Гражданский кодекс с уточнениями о порядке раздела имущества. Она предлагает ввести понятие «квартира посемейного проживания».

Парламентарий также выступила за то, чтобы в Гражданский кодекс были внесены поправки, проясняющие порядок раздела имущества, например, при разводе. «Моя позиция - если в жилье нельзя выделить долю в натуре, то продавать такие доли нельзя», - подчеркнула Метлина.

