Депутат МГД Мельникова: Три новых ЦСО откроют в Москве в третьем квартале 2020 года
Три новых Центра социального обслуживания откроют в российской столице до конца сентября текущего года. Об этом сообщила АГН «Москва» депутат городской думы Ольга Мельникова. По её словам, в новых ЦСО разместятся наиболее востребованные отделения службы.
Так, один из центров уже введён в Некрасовке, на Вольской улице. Там доступны отделения дневного пребывания, а также социальной реабилитации инвалидов и экстренного социального обслуживания. В корпусе имеется гостиная с телевизором, бильярд, помещения для занятия в кружках по разным направлениям, компьютерный класс, отделение ЛФК.
Осенью будет открыто здание управления социальной защиты в Котловке, на улице Нагорная. Там будет действовать справочная с компьютером для доступа посетителей в интернет, кабинеты приема граждан, отдел предоставления мер социальной поддержки, служба «одного окна», подразделения назначения и выплат пособий.
Как подчёркивает Мельникова, фунционал ЦСО постоянно расширяется, учитывая запросы москвичей. В центрах, в частности, размещаются кружки, секции, организуют лекции и мастер-классы как для детей, так и для пожилых людей - участников проекта «Московское долголетие». ЦСО также выступают в качестве площадки для реабилитации или оздоровительных активностей.
Власти столицы продолжат расширение сети ЦСО. В ближайшие три года предполагается открыть еще восемь социальных объектов.
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