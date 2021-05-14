Депутат МГД Мельникова и член ОП РФ Разворотнева провели вебинар о правилах содержания домашних животных

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова заявила, что чем больше людей ежедневно контактируют с животными, тем добрее и гуманнее становится общество, сообщает пресс-служба московского правительства.

Парламентарий посоветовала москвичам, которые не намерены участвовать в выставках, обратиться в приют, где можно найти отличного друга и любимца - здорового и стерилизованного.

Депутат напомнила, что помимо федерального закона «Об ответственном обращении с животными», в Москве с 1994 года действую правила содержания собак и кошек, согласно которым владельцы обязаны регистрировать и вакцинировать животных, и, помимо прочего, немедленно убирать все «отходы» за собаками. Она добавила, что правила запрещают самостоятельно хоронить кошек и собак - необходима кремация.

В рамках онлайн-встречи, в которой также принимала участие член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, Мельникова рассказала москвичам о правилах содержания животных в столице, правах и обязанностях владельцев. По её словам, многие горожане, у которых нет возможности адекватно содержать кошек и собак, просто приходят в приют в качестве волонтеров.

Разворотнева, в свою очередь, заявила, что граждане должны нести ответственность за своих домашних питомцев, так как собакам и кошкам нужен не только уход, но и социализация.

