Депутат МГД Людмила Гусева высказалась по вопросу защиты детей от сниффинга

Московская городская Дума на недавнем заседании приняла несколько важных законодательных инициатив, направленных на защиту детей и подростков от опасной зависимости — сниффинга, или газовой токсикомании, рассказала депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

Опасность в том, что в современном мире родители не всегда могут в полной мере контролировать безопасность детей, и здесь нужна помощь государства, считает она. По словам Гусевой, сниффинг — пагубное увлечение, которое нередко приводит к смерти, причём иногда даже после первого употребления углеводородных газов. Газовой токсикомании в 90% случаев подвержены дети, не входящие в группу риска и не отличающиеся асоциальным поведением, и взрослые могут долгое время не замечать изменений, отметила депутат МГД.

Проблема сниффинга до сих пор не была отражена ни в региональном законодательстве, ни в федеральном, отметила Гусева. В Москве после входа соответствующего закона проблему включат в план работы антинаркотической Комиссии Москвы. В Мосгордуме отмечают необходимость создания специализированных программ по профилактике сниффинга и информационной работы с родителями, школьными учителями и подростками по этой теме.

Депутаты Мосгордумы предложили законодательные инициативы и на федеральном уровне. Они, в частности, предполагают запрет пропаганды сниффинга и запрет продажи детям потенциально опасных товаров, рассказала Гусева.

