Депутат МГД Лариса Картавцева назвала решение привиться от гриппа разумным и правильным
Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Лариса Картавцева назвала разумным и правильным решение привиться от гриппа. Об этом она заявила в интервью Metro.
По данным Картавцева, с 1 сентября вакцинацию от гриппа прошли более 1,5 млн человек. Депутат подчеркнула, что в этом году важно с особой серьёзностью подойти к вопросу вакцинации, поскольку последствия одновременного заражения гриппом и Covid-19 до сих пор не оценены.
«Мы видим большой спрос на вакцинацию против гриппа, и это хорошая тенденция. И грипп, и коронавирус вызывают осложнения в лёгких. Вакцина от коронавируса пока не доступна всем жителям, мы ждём её, однако обезопасить себя от гриппа может абсолютно любой желающий. Я рекомендую всем москвичам не пренебрегать прививкой. В этом году мы столкнулись с тремя новыми штаммами гриппа, все они входят в вакцины отечественного производства», - цитирует издание Картавцеву.
Картавцева напомнила, что перед прививкой обязательно нужно оценить состояние здоровья. «Если вы простыли, у вас кашель, насморк или обострилось хроническое заболевание, вакцинацию рекомендуется отложить на несколько дней. Также есть абсолютные противопоказания, чаще всего связанные с аллергией на компоненты вакцины. Поэтому перед прививкой каждого человека осматривает и опрашивает врач», – объяснила она.
Всего в столице работают более 450 пунктов вакцинации, в том числе мобильные пункты и городские поликлиники. Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо иметь при себе паспорт, а при посещении поликлиники – еще нужен московский полис ОМС.
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