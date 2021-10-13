Депутат МГД Козлов: Сервис по вывозу ненужных вещей поможет экологии Москвы
Запуск сервиса «Вывоз ненужных вещей» дополнительно поможет формированию ответственного отношения к раздельному сбору отходов среди москвичей. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.
Отмечается, что сервис доступен на официальном сайте мэра столицы, теперь там можно оставить заявку на вывоз мусора, даже если речь идет о крупногабаритных вещах.
«В назначенный день к жильцу приедет машина с грузчиками, которые вынесут из квартиры ненужные крупногабаритные вещи: бытовую технику, мебель и так далее. Но там, где необходим демонтаж, грузчики помочь не смогут - это нужно сделать заранее», - добавил Козлов.
Он подчеркнул, что значительная доля москвичей готовы разделять мусор, если знают, куда его выбросить, и уверены, что он будет утилизирован должным образом, об этом свидетельствуют данные социологических исследований.
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