Член Общественного штаба по наблюдению за голосованием по Конституции, депутат Госдумы Александр Козлов сообщил журналистам, что уже проголосовал по вопросу внесения поправок. Он сделал это дистанционно, выбрав электронный формат волеизъявления.

«Это легко и очень быстро удалось сделать, без всяких проблем. Зайти на портал mos.ru и высказаться по поправкам», - заявил депутат АГН «Москва».

Козлов выразил уверенность, что будущее за электронным голосованием и подобными цифровыми сервисами: они позволяют охватить большее число людей, даёт возможность проголосовать тем, кто в силу занятости или других причин не смог бы сделать это традиционным способом.

Технология электронного голосования была опробована при выборе депутатов Мосгордумы. По словам Козлова, система зарекомендовала себя как максимально надёжная и защищённая. Он позволяет исключить манипуляции и корректировки.

На электронное голосование предварительно зарегистрировалось более миллиона москвичей. Возможность проголосовать дистанционно для них сохраняется до веера 30 июня.

