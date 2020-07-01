Депутат МГД Кирилл Щитов: Работа наблюдателей обеспечила прозрачность голосования в Москве

Председатель комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов рассказал журналистам о прозрачности процесса голосования по поправкам к основному закону страны.

Он отметил работу корпуса наблюдателей и поблагодарил москвичей, пришедших голосовать.

«Мы видим, что наблюдатели тщательно контролируют процесс голосования. Есть какие-то единичные жалобы, которые попадают в Общественный штаб по наблюдению за голосованием. Штаб оперативно эти жалобы рассматривает, устраняет возникающие недоразумения. За почти уже неделю голосования никаких глобальных сбоев, серьезных нарушений не выявлено. А если есть возможность указать на какую-то ошибку, разобрать ее, то это только подтверждает, что процедура действительно прозрачная и демократичная. Система в том числе электронного голосования прошла апробацию, и сегодня она показывает свою эффективность, обеспечивает легитимность процесса голосования по поправкам к Конституции», - сказал Кирилл Щитов.

По оценкам депутата, москвичи активно пользуются цифровыми услугами, в том числе с помощью портала mos.ru.

«Причем это касается не только молодежи, но и всех поколений. Люди старшего возраста тоже с успехом осваивают цифровые услуги города Москвы и пользуются этим активно. Неспроста в рейтинге ООН за 2019 год Москва заняла первое место среди всех городов мира по уровню цифровизации. Это мнение международных экспертов. Если мы привыкли к цифровизации в обычной жизни, то нам так же удобно и участвовать в общественно-политической жизни с помощью электронных сервисов. Мы очень многие вещи делаем с помощью смартфона, и возможность выразить свое отношение к поправкам к Конституции уже привычным электронным способом — это тоже, я считаю, неотъемлемый атрибут современности», - подытожил Кирилл Щитов.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

