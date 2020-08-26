Депутат МГД Гусева: Социальные обязательства перед москвичами выполняются в полном объеме

На фоне пандемии COVID-19 столичный бюджет за семь месяцев недополучил 300 миллиардов рублей от ожидаемого объёма дохода, однако социальные обязательства перед горожанами по-прежнему выполняются в полном объёме. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, передаёт АГН «Москва».

Благодаря взаимодействию властей Москвы с предпринимателями бизнес уже в апреле начал адаптироваться к меняющимся условиям. Сейчас столичная экономика постепенно восстанавливается, отметила Гусева.

Депутат отметила слаженность и оперативность действий мэрии. В частности, были введены четыре пакета антикризисных мер поддержки бизнеса, напомнила она.

«Пандемия коронавирусной инфекции стала настоящим испытанием на прочность для всего мира. И наша экономика продемонстрировала устойчивость и гибкость», - заключила Гусева.

