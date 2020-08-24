Депутат МГД Гусева: Санобработку в школах Москвы будут проводить чаще из-за угрозы COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 ощутимо повлияла на организацию образовательного процесса. Так, перед началом учебного года все школьные педагоги пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию, а санитарная обработка в школьных помещениях будет проводиться чаще, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в интервью АГН «Москва».
Также, по словам Гусевой, дополнительной организации потребует навигация между классами для безопасности детей. Как отмечает депутат, в этих условиях всеобщая задача – сохранить качество столичного образования на привычно высоком уровне.
Гусева добавила, что школы Москвы занимают ведущие позиции среди российских школ по числу внедренных технологических решений и образовательных инноваций. Конкуренция среди столичных школ растёт, и качество образования в них подтверждают победы школьников на олимпиадах, констатировала она.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru