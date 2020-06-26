Депутат МГД Евгений Герасимов рассказал о новых прогулочных маршрутах ВДНХ

Народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал журналистам об особенностях новых прогулочных маршрутов на ВДНХ, открытых к летнему сезону. Они начинаются от арки главного входа и позволяют посетителям выбрать оптимальный маршрут передвижений по территории выставки в зависимости от предпочтений.

В частности, в числе «летних» маршрутов «ВДНХ в цветах», «За вдохновением» и «Природный мир ВДНХ». Первый из них проходит по Центральной аллее, скверам Юннатов и Латвийскому, Мичуринскому саду и Ландшафтному парку и заканчивается в Минском сквере. Он проходит через высаженный в 1985 году Сирингарий, где растёт несколько десятков сортов сирени, и Сад пяти чувств, в котором каждый из садов задействует одно из пяти человеческих чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.

Любителям долгих прогулок и новых впечатлений Герасимов рекомендовал маршрут «Природный мир ВДНХ», пишут «Аргументы и факты». Чтобы пройти его, понадобится примерно час. По пути посетители побывают в 18 локациях, в том числе в Зелёном лабиринте, на воздушной экотропе и смотровой площадке в Ландшафтном парке, а также в Мичуринском саду.

Тем, у кого мало времени, Герасимов посоветовал пройти маршрут «За вдохновением», прогулка по которому займёт полчаса.



«Во время прогулки по второму маршруту, который носит название «За вдохновением», посетители смогут пройтись возле знаменитого фонтана «Дружба народов», аллеи Космонавтов и площади Промышленности, увидеть самые яркие достопримечательности ВДНХ и сфотографироваться на их фоне», - отметил депутат.

