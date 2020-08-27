Депутат МГД Елена Самышина: Новый стандарт для персонала поликлиник востребован москвичами

Депутат отметила, что новый проект распространения стандартов клиентской структуры на администраторов московских поликлиник будет сделан в соответствии с опытом работы центров госуслуг «Мои документы». Результатом должно стать то, что каждого пациента в поликлиниках будет встречать «вежливый и внимательный администратор».

В российской столице реализуется программа «Новый московский стандарт поликлиник». Согласно ей к 2023 году в 135 зданиях городских поликлиник будет проведен капремонт.



