Депутат МГД Елена Самышина: Новый стандарт для персонала поликлиник востребован москвичами
Новый стандарт работы администраторов поликлиник повысит доверие ко всей системе здравоохранения. Такое мнение выразила депутат Мосгордумы, главный врач городской поликлиники №3 департамента здравоохранения столицы Елена Самышина в беседе с АГН «Москва».
По ее словам, в последние годы работа московских поликлиник была переведена на качественно иной уровень: решена проблема очередей, запись к врачам переведена в электронный формат. Однако большую роль играет грамотный администратор, который поможет пациентам легко сориентироваться.
Депутат отметила, что новый проект распространения стандартов клиентской структуры на администраторов московских поликлиник будет сделан в соответствии с опытом работы центров госуслуг «Мои документы». Результатом должно стать то, что каждого пациента в поликлиниках будет встречать «вежливый и внимательный администратор».
В российской столице реализуется программа «Новый московский стандарт поликлиник». Согласно ей к 2023 году в 135 зданиях городских поликлиник будет проведен капремонт.
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