Депутат МГД Елена Самышина: Новый стандарт для персонала поликлиник востребован москвичами

Новый стандарт работы администраторов поликлиник повысит доверие ко всей системе здравоохранения. Такое мнение выразила депутат Мосгордумы, главный врач городской поликлиники №3 департамента здравоохранения столицы Елена Самышина в беседе с АГН «Москва».

По ее словам, в последние годы работа московских поликлиник была переведена на качественно иной уровень: решена проблема очередей, запись к врачам переведена в электронный формат. Однако большую роль играет грамотный администратор, который поможет пациентам легко сориентироваться.

Капремонт московских поликлиник закончится в 2023 году

Депутат отметила, что новый проект распространения стандартов клиентской структуры на администраторов московских поликлиник будет сделан в соответствии с опытом работы центров госуслуг «Мои документы». Результатом должно стать то, что каждого пациента в поликлиниках будет встречать «вежливый и внимательный администратор».

В российской столице реализуется программа «Новый московский стандарт поликлиник». Согласно ей к 2023 году в 135 зданиях городских поликлиник будет проведен капремонт.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Личный архив
ТЕГИ:МоскваПоликлиники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры