Депутат МГД Елена Самышина: Голосование в течение недели оказалось крайне удобным

Депутат Московской городской думы, главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина поддержала идею проведения голосования, которое проходит несколько дней. По ее мнению, это оказалось очень удобно для граждан, сообщает Агентства городских новостей «Москва» сообщила.

«Голосование в течение недели оказалось не только безопасным, но и крайне удобным для граждан подходом к организации волеизъявления. Поскольку времени для голосования достаточно, в нем смогли принять участие многие из тех, кто обычно не посещает избирательные участки. Дополнительное удобство создано для тех, кто не может выходить из дома по тем или иным причинам - по простому заявлению ящик для голосования будет доставлен им в квартиру», - пояснила депутат.





Она напомнила, что в Москве электронное голосование, которое проходит в экспериментальном режиме, выбрали более 1 млн человек, при этом более 90% из них уже проголосовали.

Елена Самышина считает, что высокая прогнозируемая явка объясняется исключительной представительностью голосующих.

«Для обеспечения максимальной безопасности разработаны и соблюдаются специальные рекомендации по процедуре голосования, способные минимизировать до нуля возможные риски по заражению коронавирусом. Они включают в том числе тестирование членов избирательных комиссий и наблюдателей на COVID-19, разметка в помещениях, обеспечение санитайзерами и выдача средств индивидуальной защиты, дезинфекция помещений и оборудования, домашнее бесконтактное голосование. Но никакая из этих мер не имеет, и тем более отрицательного, влияния на легитимность волеизъявления москвичей», - подчеркнула парламентарий.

Парламентарий напомнила, что за ходом голосования следят наблюдатели от партий, а также независимые наблюдатели, организовано масштабное видеонаблюдение. Действует Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

Напомним, по мнению многочисленных наблюдателей и экспертов, Москва задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность. Благодаря этому голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, которое завершается 1 июля, проходит в атмосфере максимальной открытости.

