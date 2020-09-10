Депутат МГД: До конца года от менингококка в Москве планируют привить 177 тыс. человек
До конца текущего года в российской столице планируют привить от менингококковой инфекции почти 177 тысяч человек, сообщила депутат Мосгордумы Елена Самышина. Препарат защитит от менингококкемии, менингита, менингоэнцефалита и других заболеваний этой группы.
В 2019 году в Москве наблюдался рост заболеваемости менингококковой инфекцией, она составил 27,9%. Болели 365 человек разных возрастных групп. С тех пор прививку от менингококка включили в московский региональный прививочный календарь, отметила Самышина. В 2020 году власти Москвы закупили в два раза больший объём вакцины – 200 тысяч доз.
Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, причём болезнь может развиваться стремительно – всего за несколько часов. Инфекция имеет первичные симптомы как при ОРВИ: болезнь начинается с повышения температуры и озноба, затем добавляется сильная головная боль, повышенная чувствительность глаз к свету и сыпь на теле.
«Своевременная прививка от менингококковой инфекции может защитить детей и взрослых от опасного заболевания с риском летального исхода. Отказ от вакцинации может привести к тяжелому заболеванию и даже летальному исходу», - предупредила Самышина.
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