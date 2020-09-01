Депутат МГД Бускин: Мультимедийный портал «Узнай Москву» способствует развитию туризма
Общедоступный мультимедийный портал «Узнай Москву»и онлайн-приложение продолжают развиваться в российской столице. Благодаря новому сервису все желающие могут путешествовать по мегаполису и знакомится с его историей. Это отметил депутат Московской городской думы Игорь Бускин.
По его оценке текущий год продемонстрировал, что путешествия в пределах города, знакомство с историей и достопримечательностями отдельных районов вполне популярны как среди горожан, так у гостей Москвы. В частности, в гиде недавно появились маршруты прогулок по Измайловскому и Бабушкинскому паркам. Там собрано немало интересных фактов об этих зонах отдыха.
Причём маршруты доступны не только при навигации по сайту или приложению, но и по ссылкам с QR-кодов, которые появились прямо на местности. По словам Бускина, опыт создателей «Узнай Москву» свидетельствует, что в современных условиях при повсеместном доступе в интернет проблема качественного краеведческого контента очень актуальна. Народный избранник полагает, что за подобными проектами - будущее краеведения.
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