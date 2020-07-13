Депутат МГД Бускин: число поездок на прокатных велосипедах выросло на 30%
Велопрокат в российской столице набирает популярность — только в июне этого года число поездок на прокатных велосипедах оказалось на 30% больше показателей первого летнего месяца 2019 года. Такие данные привёл депутат Мосгордумы Игорь Бускин. По его словам, самой востребованной стала станция проката у главного входа ВДНХ, где в июне зафиксировали 25 тысяч сеансов аренды.
Рекордным стал день проведения Парада Победы, когда в столице было совершено 77 тысяч поездок на прокатных велосипедах. Это на 60% больше суточного рекорда за прошлый год.
Как отметил Бускин, сейчас в городе уже 570 станций велопроката, к концу года их будет 629. С момента появления такой услуги в 2013 году количество велосипедов увеличилось в 11 раз, сеть станций велопроката добралась до многих «спальных» районов города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru