Депутат МГД Бускин: число поездок на прокатных велосипедах выросло на 30%

Велопрокат в российской столице набирает популярность — только в июне этого года число поездок на прокатных велосипедах оказалось на 30% больше показателей первого летнего месяца 2019 года. Такие данные привёл депутат Мосгордумы Игорь Бускин. По его словам, самой востребованной стала станция проката у главного входа ВДНХ, где в июне зафиксировали 25 тысяч сеансов аренды.

Рекордным стал день проведения Парада Победы, когда в столице было совершено 77 тысяч поездок на прокатных велосипедах. Это на 60% больше суточного рекорда за прошлый год.

Как отметил Бускин, сейчас в городе уже 570 станций велопроката, к концу года их будет 629. С момента появления такой услуги в 2013 году количество велосипедов увеличилось в 11 раз, сеть станций велопроката добралась до многих «спальных» районов города.

