Депутат Матвеев раскритиковал «стремные» сумки российских мужчин
Призвавший «навести порядок» в вопросе мужских сумок депутат Госдумы Михаил Матвеев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что не будет пытаться запретить мужчинам носить портфели, которые, по его мнению, больше напоминают женские сумки.
При этом свое видео, опубликованное в его Telegram-канале и высмеивающее носителей подобных сумок, он назвал шуточным.
«Это (видео) совершенно не значит, что я собираюсь вносить какой-то законопроект или делать какие-то замечания депутатам», - сказал Матвеев.
Он пояснил, что ему действительно не нравятся современные мужские сумки, и носить такие - «стремно». Сам депутат признался, что ходит на работу либо с рюкзаком, либо с портфелем.
«В моем понимании вот эти портфельчики, с которыми сейчас ходят мужчины, похожи на женские хозяйственные сумки за счет формы ремня, за счет обтекаемости краев и всего прочего. Мне они напоминают, но что я могу поделать - такая мода», - подытожил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» Михаила Матвеева из Госдумы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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