Депутат Лантратова предложила увеличить размер штрафов за оскорбление педагогов
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила внести в Административный кодекс статью об оскорблении педагогического работника и увеличить размер штрафа за подобные деяния. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Лантратова указала, что в стране участились случаи оскорбительного отношения к педагогам, умаления их чести и достоинства. Это требует законодательных мер для защиты учителей, в том числе установления повышенной ответственности. В целях реализации инициативы разрабатываются изменения, дополняющие КоАП соответствующей статьей.
Так, за публичное оскорбление педагога при исполнении им обязанностей предлагают ввести штрафы в 5-20 тысяч рублей для граждан, 50-100 тысяч — для должностных лиц, 200-500 тысяч — для юрлиц. Оскорбление в публичном выступлении, публично распространяемом произведении, СМИ либо интернете будет грозить гражданам взысканием 10-30 тысяч рублей, должностным лицам и организациям — 100-200 тысяч и 500-700 тысяч соответственно.
«Каждый случай данного правонарушения должен быть тщательно исследован и доказан, принятие же новой нормы... не должно привести к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса», — подчеркнула Лантратова.
Ожидается, что нововведение позволит создать механизм предупреждения унижения чести и достоинства педагогов, их защиты, повысит общественное признание учителей и их статус в обществе.
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